Rheinmetall toma impulso en la bolsa mientras Europa acelera su rearme

Las acciones de Rheinmetall AG vienen mostrando un desempeño muy sólido en el mercado, cotizando actualmente a 1.642,5 euros tras registrar una suba de 17,5 puntos, lo que representa un alza del 1,08%. Por supuesto, este movimiento en la bolsa no es casualidad y viene respaldado por la realidad financiera de la empresa. Al observar el cierre del último trimestre, la compañía alemana reportó ingresos totales por 2.780 millones de euros. Esto marca un salto nada despreciable del 14,40% si lo comparamos con el trimestre anterior, dejando además una ganancia neta de 153 millones de euros para ese período.

El destrabe de los contratos en Alemania

De cara a lo que serán los resultados anuales completos de 2025, las expectativas apuntan a una fuerte aceleración en la entrada de pedidos durante el último tramo del año. A mediados de año se sintió un freno temporal en la actividad, explicado en gran parte por la transición de gobierno en Alemania que estancó varias decisiones de compra. Pero el panorama cambió a medida que se acercaba fin de año. La aprobación de los presupuestos se reactivó y el gasto en defensa en toda Europa volvió a tomar ritmo, sobre todo en territorio alemán. Aquellos programas que habían quedado en pausa finalmente empezaron a firmarse y convertirse en contratos reales. Toda esta dinámica está dando un empuje bárbaro a una cartera de pedidos que ya de por sí estaba bastante abultada.

Armamento y tecnología al frente

El mayor dinamismo se está viendo claramente en el sector de armas y municiones. La demanda europea no afloja ni un poco, impulsada por la necesidad urgente de reponer reservas y el pedido constante de artillería. Por otro lado, la división de soluciones electrónicas sigue sacando provecho de los sistemas de defensa aérea y los programas de digitalización en curso. El rubro de sistemas de vehículos viene creciendo a un ritmo algo más moderado simplemente por una cuestión de tiempos en los programas, aunque las plataformas logísticas y blindadas siguen aportando lo suyo a los números generales.

Proyecciones y flujo de caja

Ahora bien, el escenario financiero también presenta algunos desafíos a corto plazo. Se proyecta que la generación de flujo de caja libre en 2025 sea más débil en comparación con el año anterior. Esto tiene una explicación lógica. Hubo menores ingresos por pagos anticipados a raíz de las demoras iniciales en las adjudicaciones, a lo que se suma la acumulación de inventario previa a las entregas y un gasto de capital mucho más alto para poder ampliar la capacidad de producción.

A pesar de estos detalles operativos, la demanda de fondo sigue siendo sumamente robusta. El ciclo de rearme europeo está en pleno desarrollo y eso se refleja directamente en el volumen de pedidos de la empresa. Hoy por hoy, Rheinmetall sigue siendo una de las opciones favoritas de los analistas en este sector bursátil, operando en territorio de cuatro estrellas. Incluso con las últimas subas generales en la bolsa, todavía se estima que la acción tiene un margen de crecimiento cercano al 20% para alcanzar su valor justo.